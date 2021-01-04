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Tisserand zor durumda

'dan Footrdc.com sitesi, 'ın 'de zor durumda olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Tisserand zor durumda
'dan Footrdc.com sitesi, 'ın 'de zor durumda olduğunu belirtti. Haberde, 27 yaşındaki stoperin teknik kadronun beklentilerini karşılayamadığı vurgulanırken, yönetimin savunmayı güçlendirmek için 'i gündemine aldığı hatırlatıldı. Bu kararın Tisserand'ı da etkileyeceği, Kongolu oyuncuyu ikinci yarıda daha sert bir rekabetin beklediği bildirildi.
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