Tisserand zor durumda

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:56Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Demokratik Kongo'dan Footrdc.com sitesi, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'de zor durumda olduğunu belirtti. Haberde, 27 yaşındaki stoperin teknik kadronun beklentilerini karşılayamadığı vurgulanırken, yönetimin savunmayı güçlendirmek için Simon Kjaer'i gündemine aldığı hatırlatıldı. Bu kararın Tisserand'ı da etkileyeceği, Kongolu oyuncuyu ikinci yarıda daha sert bir rekabetin beklediği bildirildi.