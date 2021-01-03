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Devleri solladı!

Sarı-lacivertliler, ’da 2020’de en çok etkileşim alan 4. kulüp olarak büyük bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Devleri solladı!

Sosyal medyayı son dönemde en etkili kullanan takım olan , yatırımlarının meyvesini aldı. Sarı-lacivertliler, 'da 2020'de dünya ölçeğinde en çok etkileşim alan 4. kulüp olarak önemli bir başarıya imza attı. DeporFinanzas'ın yayınladığı rapora göre ilk sırada 109 milyon etkileşimle yer aldı. Liste şöyle sıralandı: Barcelona (109M), (83.9M), Manchester United (81.3M), Fenerbahçe (74.8M), Flamengo (74.6M), Chelsea (69.1M), (59.9M), (52.5M), (50.7M).

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