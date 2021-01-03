Devleri solladı!

Sosyal medyayı son dönemde en etkili kullanan takım olan Fenerbahçe, yatırımlarının meyvesini aldı. Sarı-lacivertliler, Twitter'da 2020'de dünya ölçeğinde en çok etkileşim alan 4. kulüp olarak önemli bir başarıya imza attı. DeporFinanzas'ın yayınladığı rapora göre ilk sırada 109 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. Liste şöyle sıralandı: Barcelona (109M), Liverpool (83.9M), Manchester United (81.3M), Fenerbahçe (74.8M), Flamengo (74.6M), Chelsea (69.1M), Galatasaray (59.9M), Arsenal (52.5M), Real Madrid (50.7M).