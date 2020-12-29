Son dakika: Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Max Kruse hakkında resmi siteden bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, ile mahkemelik olduğu Alman futbolcuyla tazminat konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



''Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.''



KRUSE İLE FENERBAHÇE ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Corona virüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.



Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açmıştı. Alman basını Max Kruse'nin davayı kazandığını öne sürmüştü.