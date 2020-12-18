Haberler Fenerbahçe Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

gerçeği ortaya çıktı! İşte 'nin talep ettiği para

Son dakika haberi haberi: , geçtiğimiz sezon disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden 'yi 'ya şikayet etmişti. Alman basını da Kruse'nin davayı kazandığını yazmıştı. Ancak davada sarı lacivertlilerin futbolcudan istediği ücretin reddedildiği öğrenildi. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 11:30
Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

, disiplinsiz tavırlarıyla hep sorun olan ve Alman futbolcu 'den kurtulamıyor.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

Geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine dönen ve sonrasında Union Berlin'e imza atan 'un, 'ye karşı 'da açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

Alman Kicker'ın haberine göre, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava açan 32 yaşındaki Alman futbolcu haklı bulunurken, , 7.5 milyon Euro (yaklaşık 71.5 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

Sarı-lacivertli ekibin yıl sonuna kadar itiraz hakkının olduğu ve bunu kullanacağı belirtildi.

Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

18 MİLYON EURO TALEP ETTİ

'nin, sözleşmenin tek taraflı feshetmesinden dolayı Kruse'den 18 milyon Euro tazminat talep ettiği de haberde hatırlatıldı.

BİZE ULAŞIN