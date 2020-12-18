Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği para

Fenerbahçe, disiplinsiz tavırlarıyla hep sorun olan ve Alman futbolcu Max Kruse'den kurtulamıyor.
Fenerbahçe, disiplinsiz tavırlarıyla hep sorun olan ve Alman futbolcu Max Kruse'den kurtulamıyor.
Geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine dönen ve sonrasında Union Berlin'e imza atan Max Kruse'un, Fenerbahçe'ye karşı FIFA'da açtığı davayı kazandığı yazıldı.
Alman Kicker'ın haberine göre, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava açan 32 yaşındaki Alman futbolcu haklı bulunurken, Fenerbahçe, 7.5 milyon Euro (yaklaşık 71.5 milyon TL) ödemeye mahkum edildi.
Sarı-lacivertli ekibin yıl sonuna kadar itiraz hakkının olduğu ve bunu kullanacağı belirtildi.
18 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Fenerbahçe'nin, sözleşmenin tek taraflı feshetmesinden dolayı Kruse'den 18 milyon Euro tazminat talep ettiği de haberde hatırlatıldı.