Fenerbahçe Beko lider Barcelona'ya konuk

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda lider Barcelona ile karşılaşacak. TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 maçı naklen yayınlıyor. 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler haftaya averajla 5. sırada girdi. 7 maçın 6'sını kazanan Barcelona ise zirvede yer alıyor. Kanarya'da sakatlanan Nando de Colo yok.



EN İYİSİYLE OYNAYACAĞIZ

Koç Igor Kokoskov, Avrupa Ligi'ndeki en yetenekli ve derin kadrolardan biri ile karşılaşacaklarını belirterek, "Barcelona şampiyonluğu kazanmak için kuruldu. İç sahada çok iyiler. En iyi oyunumuzu sergilemeliyiz" dedi. Jan Vesely ise, "Zor maç olacak. Calathes'in gelişiyle tüm pozisyonlarda harika oyunculara sahip oldular. 40 dakika savaşmalıyız" diye konuştu.