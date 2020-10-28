Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'nun yanına...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun düzenlenen basın toplantısıyla resmen Sportif Direktör olduğu ilan edilmesinin ardından Selçuk Şahin de kulübe geri döndüğünü duyurdu.

Sarı lacivertlilerde uzun süren futbol kariyerinin ardından Bursaspor ve Gençlerbirliği takımlarında da forma giyen Şahin, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağını özel bir yazıyla aktardı.



Resmi instagram hesabından açıklama yapan Selçuk Şahin, "Yanyana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk." dedi.



