Fenerbahçe itirafı yıllar sonra geldi! "O transfer blöftü"

Fenerbahçe'nin 1997-97 sezonunda Steua Bükreş'ten 900 bin euro bedelle kadrosuna dahil ettiği ve devre arasında Kocaelispor'a gönderdiği Sabin Illie transferine ilişkin yıllar sonra itiraf geldi.

Marcel Puscas, kitabında bu transfere yer verirken geçen senaryonun tamamen blöf olduğunu anlattı.





"800 BİN EURO İLE BAŞLADI 2 MİLYONLA BİTTİ"



Kitapta konu ile ilgili geçen yer şu şekilde;

"Sabin, Romanya'nın gol kralıydı ve kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Ancak, kimse 6 sıfırlı bir rakam kendisine önermedi. Becali ile beraber iyi bir blöf yaparak Türk basınına Fenerbahçe, İstanbulspor ve Beşiktaş'ın forvetimizi istediğini söyledim. Ancak yaşananlardan henüz Illie'nin haberinin olmadığını aktardım.

Sabin'in kardeşi Adrian Illie'nin Galatasaray'da oynadığı da dikkate alındı ve Fenerbahçeli yetkililer bu blöfü anlamadılar. Becali'yi arayarak ona şaşırtıcı düzeyde bir teklif sundular. Becali de Sabin'in değerinin kendilerine önerilen miktardan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Transfer konuşmaları başta 800.000 dolardı. Bende bunu görüşmek üzere Sabin'in eski eşi Giovani, Sabin ve Leta ile beraber İstanbul'a gittim. Ertesi gün Türkler'in 800 bin dolardan müzakereleri açmasına rağmen rakamı 2 milyon euroya kadar çıkarttım. Transferle beraber 1.5 milyon dolar kazandım ve Antalya'da 10 gün tatil yaptım."



