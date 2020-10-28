Haberler Fenerbahçe Ali Koç açıkladı! "Teknik direktör seçimini Emre Belözoğlu ile beraber yaptık"

açıkladı! " seçimini ile beraber yaptık"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de bir süredir beklenen gelişme gerçekleşti ve resmen kulübün sportif direktörü olarak açıklandı. Basın toplantısında konuşan başkan , seçimini Emre Belözoğlu ile birlikte yaptıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:49
Ali Koç açıkladı! "Teknik direktör seçimini Emre Belözoğlu ile beraber yaptık"

'de , bir süredir beklenildiği gibi sportif direktörlük görevine getirildi. Deneyimli adamının yeni görevi, düzenlenen basın toplantısı ile resmen duyuruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı , seçimini Emre Belözoğlu ile birlikte yaptıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

Emre'nin ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Bu sezon hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup düşündük taşındık. Karar verdik. Sonra tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz.

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