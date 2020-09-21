Sangare transferi sonrası akıllara o söz geldi! "Fenerbahçe isterse..."

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe sağ bekteki alternatif sıkıntısını da Nazım Sangare'yi alarak çözdü. Sarı-lacivertliler yaz döneminde 13. transferini gerçekleştirirken, ezeli rakibi Beşiktaş'a da gol attı! Siyah-beyazlıların uzun süredir görüştüğü milli futbolcu için teknik direktör Erol Bulut'un isteğiyle geçen hafta devreye giren yönetim, fazla uzatmadan işi bitirdi. Farkını bir kez daha gösteren Fenerbahçe'de akıllara Ali Koç'un o tarihi sözleri geldi.

SIRA GELDİ GOLCÜYE

Galatasaray'la da Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde girdiği yarışı kazanan sarı-lacivertli takımın başkanı, "Bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir" diyerek gündeme damga vurmuştu. Savunmada geçen sezon yaşanan sıkıntıyı Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos ve Sangare'yi alarak gideren Kanarya'da şimdi gözler forvet ve kanada yapılacak takviyelere çevrildi.

EN İYİSİ ARTIK BİZDE

Yönetimin, Sangare için hazırladığı, "Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek. Ailemize hoşgeldin" başlıklı video büyük beğeni aldı. Taraftarlar, "Türkiye'nin en iyi sağ beki artık bizde" yorumları yaptı.

4-5 SENEYİ KURTARIR

Nazım Sangare'nin transferine otoritelerden de tam not geldi. 35 yaşındaki Gökhan'ın tüm sezonu götüremeyeceği hatırlatılırken, 26 yaşındaki Sangare ile sağ bekte F.Bahçe'nin 4-5 yıl sorun yaşamayacağı belirtildi. Anne tarafından Türk, baba tarafından ise Gine'li olan Sangare, Almanya'da doğdu. Futbola Aachen altyapısında başladı. Aachen II, M'Gladbach U19, Osnabrück, F. Düsseldorf II ve Antalyaspor'da 264 maça çıktı, 31 gol ve 39 asist üretti. 3 kez A Milli Takım'da da yer aldı.