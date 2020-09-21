Marko Livaja yeniden gündemde! Yunan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.
Livaja ile protokol!
Marko Livaja yeniden gündemde! Yunan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50