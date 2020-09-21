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Livaja ile protokol!

yeniden gündemde! Yunan basını, 'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Livaja ile protokol!

yeniden gündemde! Yunan basını, 'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.

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