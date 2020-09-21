Livaja ile protokol!

Marko Livaja yeniden gündemde! Yunan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.