Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaşanan başarısızlığı unutturacak ve şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelere takviye yapacak olan Fenerbahçe, özellikle stoper ve kanatlar için alternatif isimlerin üzerinde duruyor. Visca, Malang Sarr, Perotti ve Kalinic Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
JOSE SOSA
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Sosa'nın yakında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sosa, sözleşme imzaladıktan sonra Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılacak.
BLEND BAFTIU
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, KF Ballkani forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu'ya talip oldu. Fenerbahçe ve Balkani kulübü arasında son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.
DIEGO GODIN
Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı kaydedildi. Haberlere göre İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi.
GENTIAN SELMANI
Yedek kaleci Harun Tekin'le yolları ayırmaya karar veren Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen Gentian Selmani için teklif yapmıştı. Selmani ile anlaşan yönetim, Ege kulübünün talepleri sonrası geri adım attı. Sarı-Lacivertliler transferde şu an beklemeye geçmiş durumda.
BASTOS
Stoper bölgesine 1 ya da 2 takviye yapmayı planlayan Kanarya'nın listesindeki isimlerden biri de Bastos. Lazio forması giyen deneyimli stoper için girişimleri sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.
ENNER VALENCIA
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra Enner Valencia'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mauricio Lemos, sarı lacivertli ekibin stoper adayları arasında hala yerini koruyor.
SMOLOV
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer aldığı iddia edilen Smolov hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova yöneticilerinden Meschcheryakov, Smolov ile Fenerbahçe flörtünü kesin bir dille yalanladı.
MALANG SARR
Avrupa'nın dev kulüpleri Malang Sarr ile ilgilenirken, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu Malang Sarr'ı ikna etmek için uğraşıyor.
DOĞUKAN SİNİK
Fenerbahçe'nin, Doğukan Sinik'e karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.
SİNAN GÜMÜŞ
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık tamamlayan Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Genoa'daki bonservisini alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerle 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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