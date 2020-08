Bir sevdanın sonu! Tam bir efsane Emre Belözoğlu

39 yaşında Fenerbahçe forması altında futbola veda eden Emre Belözoğlu veda mektubunda duygusal ifadeler kullandı.



Kaptan şunları söyledi: Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince... Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, G.Saray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da teşekkürler...



Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti forman için mücadele etmek. Beni özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Asla unutmayacağım. Bu sürede çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla veda ediyorum. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıca vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütün değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Hoşçakalın."

TEŞEKKÜRLER BÜYÜK KAPTAN

Fenerbahçe de kariyerini noktalayan Emre için teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar. Her F.Bahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, çubuklu ile bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. Her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; F.Bahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz.

TAM BİR EFSANE

Emre, yaklaşık 25 sene süren kariyerinde önemli başarılara imza attı. Tam bir efsane profil ortaya koydu.



G.Saray'da A Takım'da ilk resmi maçına 1996-97 sezonunda 17 yaşında çıktı;, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giydi ve tarihi başarılara imza attı.



Galatasaray'ın 1996-2000 yılları arasında üst üste elde ettiği 4 şampiyonlukta yer aldı.



Türk takımları adına kazanılan ilk Avrupa kupası zaferini de burada yaşadı.



Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alarak büyük bir başarı elde etti.



İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga maceraları yaşayan yıldız isim, Premier Lig'de (Newcastle United) 58, Serie A'da (İnter) 79, La Liga'da (Atletico Madrid) 7 maça çıktı.



Kulüp takımlarında toplam 720 resmi maçta görev yaptı.



Kaptan, Avrupa Kupaları'nda 114 maçta boy gösterdi. Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 57, Avrupa Ligi'nde 52, UEFA Süper Kupa'da 2 ve Intertoto Kupası'nda 3 mücadelede oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde ise 7 gol attı.



A Milli Takım'da 100 ve üzerinde maçta forma giyen isimler arasına da adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü ve 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finali kadrolarında yer alan Emre, milli formayı 101 kez giydi. Milli takım adına 9 gol attı.



16.5 sezon forma giydiği Süper Lig'de toplam 391 maçta görev aldı.



G.Saray ile 5, Fenerbahçe ile 7.5 ve Başakşehir ile 4 sezonda boy gösterdi.



Galatasaray ve Fenerbahçe ile 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupası'nın sahibi oldu.



Kariyerinde gerçekleştirilmesi çok zor bir olaya imza attı. Yaklaşık 25 yıllık kariyerinde 4 farklı 10 yılda gol atma başarısı gösterdi. 1990'lı, 2000'li, 2010'lu ve 2020'li yıllarda gol atarak tarihe geçti.



Kariyerine 18 kupa sığdırdı. 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 de UEFA Süper Kupası kazandı.



BURAK'TAN PAYLAŞIM: ERKEN BIRAKTIN...

Emre'nin vedası sonrası başta takım arkadaşları olmak üzere pek çok yıldızdan veda paylaşımları geldi. Bunlardan biri de Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dı. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu. Milli Takım kampından bir fotoğrafını paylaşan golcü futbolcu, "Her şey için teşekkür ederim abi, bundan sonraki hayatın daha büyük başarılarla olsun inşallah, erken bıraktın ama '' ifadelerini kullandı.