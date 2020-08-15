Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler takım Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanarak ilk hazırlık maçını galip tamamladı.



Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin maça ilk 11'de başladı.

YENİ KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL!

Sarı-lacivertlilerde 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeni kaptanın kim olacağı merak ediliyordu. Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, İstanbulspor maçında kaptanlık pazubandıyla sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak görev yapan Ozan Tufan, İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.