Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı

Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte 'nin yeni kaptanı

Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı

ile sözleşmesi sona erdikten sonra eski takımı 'ye dönen , sarı-lacivertli takımın İstanbulspor ile karşılaştığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıktı. 'nun futbolu bırakmasının ardından yeni sezonda deneyimli sağ bek Fenerbahçe'nin birinci kaptanı olacak.

hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler takım , Vedat Muriqi, ve 'in golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanarak ilk hazırlık maçını galip tamamladı.

Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, ve maça ilk 11'de başladı.

YENİ KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL!
Sarı-lacivertlilerde 39 yaşındaki 'nun futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeni kaptanın kim olacağı merak ediliyordu. 'taki sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, İstanbulspor maçında kaptanlık pazubandıyla sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak görev yapan , İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

  1. 15.08.2020
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