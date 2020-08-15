Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın İstanbulspor ile karşılaştığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından yeni sezonda deneyimli sağ bek Fenerbahçe'nin birinci kaptanı olacak.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler takım Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanarak ilk hazırlık maçını galip tamamladı.
Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin maça ilk 11'de başladı.
YENİ KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL!
Sarı-lacivertlilerde 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yeni kaptanın kim olacağı merak ediliyordu. Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, İstanbulspor maçında kaptanlık pazubandıyla sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak görev yapan Ozan Tufan, İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Geldiği gibi pazubandını taktı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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