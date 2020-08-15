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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ilk maçında farklı kazandı!

4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Yeni transferler , ve Yandaş ilk 11'de forma giydiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler karşılaşmada 4-0'lık skorla galip geldi.

Erol Bulut'un öğrencilerinde golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve dakikalar 73'ü gösterdiğinde Mevlüt Erdinç kaydetti.

Yeni transferler Yandaş, ve karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 20:39
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