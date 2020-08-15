Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş ilk 11'de forma giydiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-0 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler karşılaşmada 4-0'lık skorla galip geldi.
Erol Bulut'un öğrencilerinde golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve dakikalar 73'ü gösterdiğinde Mevlüt Erdinç kaydetti.
Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 20:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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