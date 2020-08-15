Gustavo'ya flaş teklif! İşte Fenerbahçe'nin cevabı
Fransız kulübü Lyon, Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Teklifi reddeden sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro istiyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bedelle Marsilya'dan transfer edilen Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye dev bir teklif geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Fransız temsilcisi Lyon, Brezilyalı yıldızı isterken 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Sarı-lacivertliler ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
3 GOL KAYDETTİ
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 32 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 14:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gustavo'ya flaş teklif! İşte Fenerbahçe'nin cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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