Gustavo'ya flaş teklif! İşte Fenerbahçe'nin cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gustavo'ya flaş teklif! İşte F.Bahçe'nin cevabı

Gustavo'ya flaş teklif! İşte 'nin cevabı

Gustavo'ya flaş teklif! İşte Fenerbahçe'nin cevabı

Fransız kulübü , için 'ye 7 milyon 'luk resmi teklif yaptı. Teklifi reddeden sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro istiyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon 6 milyon bedelle Marsilya'dan edilen için 'ye dev bir teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Fransız temsilcisi , Brezilyalı yıldızı isterken 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Sarı-lacivertliler ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

3 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 32 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 14:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gustavo'ya flaş teklif! İşte Fenerbahçe'nin cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA