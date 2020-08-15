Garry Rodrigues'e sürpriz talip! Girişimler başladı
Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 senelik kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'e sürpriz bir talip çıktı. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un girişimlere başladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olypiakos talip oldu.
Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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