Garry Rodrigues'e sürpriz talip! Girişimler başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'e sürpriz talip! Girişimler başladı

Garry Rodrigues'e sürpriz talip! Girişimler başladı

'nin İttihad'dan 2 senelik kiralık olarak kadrosuna kattığı 'e sürpriz bir talip çıktı. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Yunanistan Ligi ekiplerinden 'un girişimlere başladığı öne sürüldü.

'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen 'e Olypiakos talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre , Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
Fenerbahçe'nin Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

  1. 15.08.2020
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