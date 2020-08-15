Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye gidecek
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerabahçe ile ilgili flaş bir transfer itirafında bulundu. Laleci, kaleci Selmani ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış'ın sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini söyledi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir gelişme daha yaşandı. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, sarı-lacivertli takımın gündemindeki kaleci Selmani ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusu. Ben Selmani'nin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum, Murat henüz çok genç ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu" ifadesini kullandı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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