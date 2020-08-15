Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye gidecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir gelişme daha yaşandı. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, sarı-lacivertli takımın gündemindeki kaleci Selmani ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusu. Ben Selmani'nin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum, Murat henüz çok genç ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu" ifadesini kullandı.