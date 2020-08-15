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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Resmi açıklama geldi... F.Bahçe'ye iki genç yıldız!

Cenk Laleci: Selmani ve 'ye gidecek

Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe'ye gidecek

1. Lig ekibi Menemenspor'un , Fenerabahçe ile ilgili flaş bir itirafında bulundu. Laleci, kaleci Selmani ve forvet oyuncusu 'ın sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini söyledi.

çalışmalarını sürdüren için flaş bir gelişme daha yaşandı. 1. Lig ekibi Menemenspor'un , sarı-lacivertli takımın gündemindeki kaleci Selmani ve forvet oyuncusu 'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı.

Spor'a konuşan Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusu. Ben Selmani'nin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum, Murat henüz çok genç ama potansiyeli çok yüksek bir oyuncu" ifadesini kullandı.

  1. 15.08.2020
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