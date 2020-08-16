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16 Ağustos 2020, Pazar
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’un Luiz aşkı

Lyon’un Luiz aşkı

Geçtiğimiz sezon formasını giydiği 'nin kısa sürede vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo için 'un ısrarı sürüyor.

Daha önce kapısını çaldığı sarı-lacivertlilerden olumsuz yanıt alan Fransız ekibinin 7 milyon euro'luk yeni bir teklifle geldiği belirtildi. 'nin ise Brezilyalı yıldızın transferinde 10 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

  1. 16.8.2020
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