Lyon’un Luiz aşkı

Daha önce kapısını çaldığı sarı-lacivertlilerden olumsuz yanıt alan Fransız ekibinin 7 milyon euro'luk yeni bir teklifle geldiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise Brezilyalı yıldızın transferinde 10 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.