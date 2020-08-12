Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını duyurduğu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Menajer Afacan, oyuncunun sarı-lacivertli takıma gelmeden önce aldığı teklifleri de dile getirdi.
3 yıl içerisinde 3. Lig'den Süper Lig'de zirveye geldi. 3 yıl içinde böyle bir mesafeyi nasıl kat etti?
Mert Hakan Yandaş hep çalışkanlığı ile ve oyun zekası ve top kullanma becerisinin hep üstüne koya koya devam etti. Planladığımız süre sadece bir sezon sekteye uğradı. O da sakatlandığından dolayı. Menemen'de oynarken şu an Samsunspor'da oynayan Veli Çetin ve Erman Kılıç ağabeylik yaparak Sivas'ta daha iyi olacağını düşünüp tercihini oradan yana kullanmasını istedi ve bizim için serüven başladı.
Mert Hakan'ın Emre Belözoğlu'na karşı bir hayranlığı ve sevgisi var. Fenerbahçe'de de 5 numaranın özel bir yeri var Emre Belözoğlu için. Transferde Emre'nin rolü ne kadar oldu? Mert Hakan yakın gelecekte idolü gibi gördüğü Emre Belözoğlu'nun '5' numaralı formasını giymek ister mi?
Emre tabii ki kariyer olarak Türkiye'de tek oyuncu. Mert Hakan Yandaş ya da şu anki jenerasyon için herkesi idol olarak gördüğü büyük futbolculuğunun yanında örnek bir karakter. 5 numara konusuna gelince tabii ki büyük onur olur. Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış büyük bir isim. Mert Hakan için de başladığımız serüvende hep 8 numara nasip oldu. Bir nevi bizim için güzel bir anlamı bu numaranın.
Sözleşmesi bitmesine rağmen ligin son haftalarında Sivasspor'a bağlılığını hep korudu. Son güne kadar en iyi futbolunu oynadı. Bu süreçte neler yaşadınız? En yakını olarak sizle neler konuştu?
Mert'in bir hayali vardı. Tabii ki burada takım arkadaşları da ona yardımcı oldu. Nitekim Emre Kılınç, Fatih, Ziya, Hakan Arslan, Caner aslında takımdaşlık olarak iyi sahne aldılar. Mert hiçbir zaman aidiyet duygusundan vazgeçmez. Hatta ufak bir anekdot; son Göztepe maçında rakip oyuncu Berkan Emir ile çok iyi abi-kardeşliği vardır. Maçın içinde Berkan Emir'e 'Ağabey siz her maç böyle oynasaydınız' dedi. Türk oyuncuların aslında bence çoğu bu şekilde, duygusal insanlarız. Onun için takımlar içinde Türkler her zaman oynadıkları takımlara sahip çıkar. Nitekim de öyle oldu. Sivas'ta çok güzel anlamlı günleri geçti.
8 numara oynuyor, ihtiyaç olursa başka bölgede de oynayabilir mi? Kanat, 10 numara pozisyonu gibi...
Aslında forma numarası 8 olunca doğal olarak taraftarlar orta sahanın tandeminde oynuyor sanıyor fakat Mert Hakan 10 numara... Yani giydiği forma numarası 8 olunca insanların bu şekilde bakış açısı var. Rıza hoca ona genelde özgürlük verdi. Mert'in ön bölgede final pasını, şut özelliğini ön planda tuttu. Zaten Mert Hakan önde ne kadar serbest kalırsa benim şahsi fikrim o kadar etkili olur. Adam koşmaktan sıkılmıyor (gülüyor). İki yönlü yeni nesil 10 numarası diyelim.