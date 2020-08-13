En hızlısı Ozan
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılan ölçüm ve değerlendirme testlerinin ardından 4 futbolcu öne çıktı. Sonuçlara göre en hızlı futbolcu Ozan Tufan, en dayanıklılar Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, yağ oranı en düşük Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oldu.
- 13.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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