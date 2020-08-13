En hızlısı Ozan - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe En hızlısı Ozan

En hızlısı Ozan

En hızlısı Ozan

'de yeni sezon öncesi yapılan ölçüm ve değerlendirme testlerinin ardından 4 futbolcu öne çıktı. Sonuçlara göre en hızlı futbolcu , en dayanıklılar ile , yağ oranı en düşük , Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oldu.

Tesislerinde sezon hazırlıklarına devam eden 'de yapılan testler sonucunda 'en'ler de ortaya çıktı. Ölçüm ve değerlendirme testlerinin ardından 4 futbolcu öne çıktı. Sonuçlara göre en hızlı futbolcu , en dayanıklılar ile , yağ oranı en düşük , Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oldu. Teknik direktör Erol Bulut, testlerin ardından en iyi değerlere sahip isimleri tebrik etti.
  1. 13.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En hızlısı Ozan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA