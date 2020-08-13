Semih Özsoy istifa etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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istifa etti

Semih Özsoy istifa etti

'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Başkan vekili , görevinden istifa etti.

'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Başkan vekili , görevinden istifa etti. Kulüpten akşam saatlerinde ise şu açıklama yapıldı: "Başkan vekilimiz sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.
  1. 13.8.2020
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