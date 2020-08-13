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13 Ağustos 2020, Perşembe
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’da durmak yok

Samandıra’da durmak yok

hazırlıklarına hız kesmeden devam eden , dünü çift idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde 'da çalışmalarını sürdürdü.

hazırlıklarına hız kesmeden devam eden , dünü çift idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde 'da çalışmalarını sürdürdü. Sabah kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleri yapan Kaanarya, akşam idmanında ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
  1. 13.8.2020
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