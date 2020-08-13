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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe "Burada olmaktan mutluyum"

"Burada olmaktan mutluyum"

"Burada olmaktan mutluyum"

'ya 3 yıllık imza atan Novak, dün 'a geldi. Kulüp televizyonuna konuşan , 'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

'ya 3 yıllık imza atan Novak, dün 'a geldi. Kulüp televizyonuna konuşan , F.Bahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hedeflerim her zaman yüksek. Ligin en üst seviyesinde oynamak istiyorum. Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım. Bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Önce takım, daha sonra beni gollerim ve asistlerim."
  1. 13.8.2020
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