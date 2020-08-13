Ortak Novak açıklaması
Ağaoğlu, “Novak ile ilgili açıklama yapmadık. Yapılan haber doğru değil” dedi. Ali Koç ise, “Yalan haberler yakınlaşma adına fırsat yaratabiliyor” karşılığını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye transfer olan Novak'la ilgili demeç vermediğini belirten Ağaoğlu, "Novak ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım. Yapılan haber doğru değil. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusu 850 bin veriyorduk, 1 milyon 250 bini kabul etmedi" dedi. Ağaoğlu'ndan sonra söz alan Koç, "Ahmet başkana teşekkür ediyorum. Kendisi mecburiyeti olmadığı halde bizzat konuştu. Yalan haberler yakınlaşma adına fırsat yaratabiliyor" sözlerini sarf etti.
'SOSA GELİRSE BAKARIZ'
Ali Koç, transfer listesinde olduğu iddia edilen Jose Sosa için de şu ifadeleri kullandı: "Bana gelen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi çok çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, gerekeni yapacağız. Manevra alanı sınırlı olduğunda seçimler yapmak zorundasınız.
İLGİNÇ DİYALOG
KOÇ ile Ağaoğlu'nun açıklamalarının sonunda ilginç bir diyalog yaşandı. Ağaoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Novak için, "Benim 900 bin euro verdiğim oyuncuya kaç milyon vermişsin başkan" dedi. Koç da, "3.5 vermişiz" diye yanıtladı.
- 13.8.2020
- Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...
- Galatasaray sahaya indi! Yeni transferler ilk idmanına çıktı
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ortak Novak açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.