Ortak Novak açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye transfer olan Novak'la ilgili demeç vermediğini belirten Ağaoğlu, "Novak ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım. Yapılan haber doğru değil. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusu 850 bin veriyorduk, 1 milyon 250 bini kabul etmedi" dedi. Ağaoğlu'ndan sonra söz alan Koç, "Ahmet başkana teşekkür ediyorum. Kendisi mecburiyeti olmadığı halde bizzat konuştu. Yalan haberler yakınlaşma adına fırsat yaratabiliyor" sözlerini sarf etti.

'SOSA GELİRSE BAKARIZ'

Ali Koç, transfer listesinde olduğu iddia edilen Jose Sosa için de şu ifadeleri kullandı: "Bana gelen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi çok çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, gerekeni yapacağız. Manevra alanı sınırlı olduğunda seçimler yapmak zorundasınız.

İLGİNÇ DİYALOG

KOÇ ile Ağaoğlu'nun açıklamalarının sonunda ilginç bir diyalog yaşandı. Ağaoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Novak için, "Benim 900 bin euro verdiğim oyuncuya kaç milyon vermişsin başkan" dedi. Koç da, "3.5 vermişiz" diye yanıtladı.