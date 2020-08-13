"Etik olmayan onların yaptığı"

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'a mesaj gönderdi. Sarıkırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in önceki gün yaptığı açıklamalara cevap veren Ali Koç, "Türk futbolunu kötü durumda. İnşallah elbirliğiyle bu durumda çıkacağız. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için o Mert Hakan Yandaş ile ilgili sözlere cevap vermek zorundayım. Sayın Mustafa Cengiz'e 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hala aynı noktadayım. Mert Hakan Yandaş konusuna gelirsek, sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir" açıklamasını yaptı.

MERT DURUŞ SERGİLEDİ

Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Etik olmayan tek bir şey, mukavelesi olan oyuncuya, kulübün haberi olmadan, arkadan dolaşarak imza attırmaya çalışmaktır. Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Çekişme içerisindeydik, o zaman ilgilenemezdik. Mert, Galatasaray ile görüşmüş, anlaşma yapılmış ama o anlaşma, Türkiye'de kabul görmüyor. O anlaşma da maçtan birkaç hafta önce yapılmış. O da enteresan bir durum. Mart ayında Emre Belözoğlu, 'Şampiyonluk yarışından koptuk. Mert ile konuşmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Konuş' dedim. Mert, 'Söz verdim, 10 Haziran'a kadar eğer anlaşamazsak, konuşuruz' karşılığını verdi."

NE İLK NE DE SON

"Mert gerçekten duruş sergiledi. Türk futbolunda transfer yapılamayınca, suçlamalar başlıyor. Biz, onlardan daha az paraya Mert'i aldık. Bir medya mensubu, 'Galatasaray çalışanları, bu çocuğun mesajlarını ifşa ederse ne olur?' dedi ve ertesi gün ifşa edildi. Bizim için sorun yok ama suç işlediler. Anladığım kadarıyla Muriç'ten sonra Mert transferi de G.Saray'da sıkıntı yarattı. Yarın öbür gün, bizim istediğimiz bir oyuncuya Galatasaray da Beşiktaş da teklif yapabilir, alabilir. Bu ne ilk olacak ne de son."