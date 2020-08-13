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13 Ağustos 2020, Perşembe
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"Etik olmayan onların yaptığı"

"Etik olmayan onların yaptığı"

Başkanı , transferiyle ilgili 'a sert cevap verip, "Muriç’ten sonra Mert transferi de Galatasaray’da sıkıntı yaratmış. Biz, onlardan daha az paraya bu transferi yaptık. Etik olmayan tek şey, mukavelesi olan oyuncuya kulübün haberi olmadan, arkadan dolaşarak imza attırmaktır" dedi.

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısının ardından Başkanı , ezeli rakipleri 'a mesaj gönderdi. Sarıkırmızılıların başkanı 'in önceki gün yaptığı açıklamalara cevap veren Ali Koç, "Türk futbolunu kötü durumda. İnşallah elbirliğiyle bu durumda çıkacağız. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için o ile ilgili sözlere cevap vermek zorundayım. Sayın Mustafa Cengiz'e 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hala aynı noktadayım. Mert Hakan Yandaş konusuna gelirsek, sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir" açıklamasını yaptı.

MERT DURUŞ SERGİLEDİ
Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Etik olmayan tek bir şey, mukavelesi olan oyuncuya, kulübün haberi olmadan, arkadan dolaşarak imza attırmaya çalışmaktır. Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Çekişme içerisindeydik, o zaman ilgilenemezdik. Mert, Galatasaray ile görüşmüş, anlaşma yapılmış ama o anlaşma, 'de kabul görmüyor. O anlaşma da maçtan birkaç hafta önce yapılmış. O da enteresan bir durum. Mart ayında Emre Belözoğlu, 'Şampiyonluk yarışından koptuk. Mert ile konuşmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Konuş' dedim. Mert, 'Söz verdim, 10 Haziran'a kadar eğer anlaşamazsak, konuşuruz' karşılığını verdi."

NE İLK NE DE SON
"Mert gerçekten duruş sergiledi. Türk futbolunda yapılamayınca, suçlamalar başlıyor. Biz, onlardan daha az paraya Mert'i aldık. Bir medya mensubu, 'Galatasaray çalışanları, bu çocuğun mesajlarını ifşa ederse ne olur?' dedi ve ertesi gün ifşa edildi. Bizim için sorun yok ama suç işlediler. Anladığım kadarıyla Muriç'ten sonra Mert transferi de G.Saray'da sıkıntı yarattı. Yarın öbür gün, bizim istediğimiz bir oyuncuya Galatasaray da da teklif yapabilir, alabilir. Bu ne ilk olacak ne de son."

  1. 13.8.2020
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