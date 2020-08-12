Fenerbahçe'nin B planı Pereyra
Carlos Eduardo’ya 3 yıllık resmi teklif yapan Fenerbahçe yönemtii B planı olarak Roberto Pereyra’yı belirledi... Sarı-Lacivertelilr küme düşen Watford’a 29 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yaapcak...
Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan Fenerbahçe'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.
KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Yönetimin hedefindeki son ismin Watford formasını giyen Roberto Pereyra olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
13.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak. (Takvim)
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin B planı Pereyra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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