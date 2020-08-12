Fenerbahçe'nin B planı Pereyra

Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan Fenerbahçe'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Yönetimin hedefindeki son ismin Watford formasını giyen Roberto Pereyra olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

13.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR



Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak. (Takvim)