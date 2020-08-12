Fenerbahçe'nin B planı Pereyra - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin 10 numarası Ada'dan geliyor

'nin B planı Pereyra

Fenerbahçe'nin B planı Pereyra

’ya 3 yıllık resmi teklif yapan yönemtii B planı olarak ’yı belirledi... Sarı-Lacivertelilr küme düşen ’a 29 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yaapcak...

Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan 'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan 'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını 'ye çevirdi.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Yönetimin hedefindeki son ismin formasını giyen olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, 'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

13.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında 'tan Watford'a olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce 'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak. (Takvim)

  1. 12.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin B planı Pereyra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA