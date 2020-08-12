Barcelona'yı reddeden stoper Fenerbahçe'ye! İmza an meselesi

Fenerbahçe'nin savunmaya yapacağı takviye için dün İspanya'dan bir haber geldi. La Provincia, sarı-lacivertlilerin Las Palmas ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Lemos ile anlaştığını iddia etti. 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine resmi teklif yaptığı ileri sürülen Kanarya'nın futbolcuyla da her konuda anlaştığı belirtildi. Uruguay Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen genç futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Avrupa'da Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas formaları giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.







BARÇA'YI REDDETMİŞTİ

Mauricio Lemos, 2017'de verdiği bir röportajda çarpıcı sözler sarfetmişti. O dönemde Barcelona Sportif Direktörü Fernandez'in kendisiyle görüştüğünü söyleyen 24 yaşındaki stoper, "O sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Zorlu bir yaz dönemi idi. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim" sözlerini sarfetmişti.

Las Palmas ile La Liga 2'de 26 resmi maça çıkan Lemos, 2 bin 81 dakika sahada kaldı. Uruguaylı yıldız, bu maçlarda bir de gol sevinci yaşadı.



SAVUNMAYA TAM 3 ADAY

Lemos ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Malang Sarr, Alpaslan Öztürk ve Steven Caulker'le görüşmelere devam ediyor. Yönetimin bu 3 isimden birini kadroya katması bekleniyor.