Son dakika: Loic Remy'nin menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Menajeri İstanbul'da! F.Bahçe transferde sona yakın

Son dakika: 'nin menajeri 'da! ve ...

Son dakika: Loic Remy'nin menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika... Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'nin gündemindeki 'nin menajeri transfer detaylarını görüşmek üzere 'a geldi.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen için birçok iddiası ortaya atılmaya devam ediyor.

Bu sezon İtalya Serie A'ya yükselen Beneveto ile anlaşmaya oldukça yakın olan Fransız yıldız, kulüp ile anlaşmış hatta sağlık kontrolü gerçekleşmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı

Beneveto ile görüşmeleri bitiren Remy için Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti. Son günlerde Remy ve Fenerbahçe flörtü daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçeli yöneticiler ile transfer detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Eğer görüşme olumlu geçerse, Remy gelecek sezon Türkiye'de forma giyebilir.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 14:48
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