Son dakika: Loic Remy'nin menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer...
Son dakika... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki Loic Remy'nin menajeri transfer detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Loic Remy için birçok transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor.
Bu sezon İtalya Serie A'ya yükselen Beneveto ile anlaşmaya oldukça yakın olan Fransız yıldız, kulüp ile anlaşmış hatta sağlık kontrolü gerçekleşmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.
Beneveto ile görüşmeleri bitiren Remy için Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti. Son günlerde Remy ve Fenerbahçe flörtü daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçeli yöneticiler ile transfer detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Eğer görüşme olumlu geçerse, Remy gelecek sezon Türkiye'de forma giyebilir.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 14:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Loic Remy'nin menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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