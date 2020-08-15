Son dakika: Loic Remy'nin menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer...

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Loic Remy için birçok transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor.

Bu sezon İtalya Serie A'ya yükselen Beneveto ile anlaşmaya oldukça yakın olan Fransız yıldız, kulüp ile anlaşmış hatta sağlık kontrolü gerçekleşmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Beneveto ile görüşmeleri bitiren Remy için Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti. Son günlerde Remy ve Fenerbahçe flörtü daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçeli yöneticiler ile transfer detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Eğer görüşme olumlu geçerse, Remy gelecek sezon Türkiye'de forma giyebilir.