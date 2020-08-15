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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe CAS kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin kasasına girecek para

kararını verdi! İşte 'nin kasasına girecek para

CAS kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek para

'de flaş gelişmeler yaşanıyor...  , 2018 yılında 10,5 milyon Euro karşılığında 'a sattığı eski futbolcusu Giuliano'nun 6.2 milyon Euro'luk taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Sonrasında ise olay 'a taşınmıştı. Transferi inceleyen CAS, olay ile ilgili kararını verdi ve Fenerbahçe'yi haklı buldu. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'ye 'tan müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin 10.5 milyon euro karşılığında 'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.

Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, " ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon Euro olmadığını söylemişti.

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CAS KARARINI VERDİ

Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassr'ın bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 12:34
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