Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Brown, bu sezon Devler Ligi'ndeki 2'nci golünü kaydetti.

Öte yandan Archie Brown özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya verdiği skor katkısı ve ortaya koyduğu performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.