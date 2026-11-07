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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe'de özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile yıldızlaşan Archie Brown için devre arasında tekliflerin gelebileceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:42
Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İngiliz devi Liverpool'u, Kadıköy'de 3-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Mason Greenwood, 73'üncü dakikada Archie Brown ve 79'uncu dakikada Vedat Muriç kaydetti.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Liverpool'un golleri ise 25'inci dakikada Trey Nyoni ve 69'uncu dakikada Alexander Isak'tan geldi.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetine uzandı.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 5'e çıkardı ve ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Fenerbahçe'de Archie Brown, Liverpool maçında gösterdiği performans ile maçın yıldızlarından biri oldu.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Brown, bu sezon Devler Ligi'ndeki 2'nci golünü kaydetti.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Öte yandan Archie Brown özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya verdiği skor katkısı ve ortaya koyduğu performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Geçen sezon 38 maçta forma giyen ve bu sezon ise o rakamı geçmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında tekliflerin gelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli yönetimin son kararı Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bıraksa da astronomik bir teklif gelmemesi halinde Brown'u satmaya sıcak bakmayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Öte yandan Archie Brown başarılı performansının ardından İngiltere Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmeyi beklerken, Teknik Direktör Thomas Tuchel onu tercih etmedi.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Sarı-lacivertli futbolcu daha önce İngiltere U20 formasını 2 maçta giyerken 1 de gol atmıştı.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Transfermarkt verilerine göre Archie Brown'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...

Brown Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Fabrizio Romano, İngiliz oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu açıklamıştı.

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