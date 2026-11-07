Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Ara transfer döneminde...
Fenerbahçe'de özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile yıldızlaşan Archie Brown için devre arasında tekliflerin gelebileceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:42
Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetine uzandı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 5'e çıkardı ve ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe'de Archie Brown, Liverpool maçında gösterdiği performans ile maçın yıldızlarından biri oldu.
Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Brown, bu sezon Devler Ligi'ndeki 2'nci golünü kaydetti.
Öte yandan Archie Brown özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya verdiği skor katkısı ve ortaya koyduğu performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.
Geçen sezon 38 maçta forma giyen ve bu sezon ise o rakamı geçmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında tekliflerin gelebileceği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli yönetimin son kararı Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bıraksa da astronomik bir teklif gelmemesi halinde Brown'u satmaya sıcak bakmayacağı bildirildi.
Öte yandan Archie Brown başarılı performansının ardından İngiltere Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmeyi beklerken, Teknik Direktör Thomas Tuchel onu tercih etmedi.
Sarı-lacivertli futbolcu daha önce İngiltere U20 formasını 2 maçta giyerken 1 de gol atmıştı.
Transfermarkt verilerine göre Archie Brown'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
Brown Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Fabrizio Romano, İngiliz oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu açıklamıştı.
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