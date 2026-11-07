Galatasaray, Stuttgart ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini açıkladığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in operasyonunun başarılı geçtiğini ve tedavisinin Galatasaray Sağlık Ekibi tarafından sürdürüleceğini duyurdu. Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."