Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım uzun bir süredir peşinde olduğu Edin Visca için de bir miktar para ve takasta bir oyuncu teklif edecek. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri