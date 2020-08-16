Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım uzun bir süredir peşinde olduğu Edin Visca için de bir miktar para ve takasta bir oyuncu teklif edecek. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

16 Ağustos 2020 Pazar 08:34 Güncelleme: 16.08.2020 08:34
Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.

Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2011 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyiyor. İstanbul temsilcisinde toplam 347 maça çıkan Visca, 100 gol atarken 98 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Visca için takas planı! İşte önerilecek isim
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