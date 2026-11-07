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Anasayfa Fransa Ligue 1 PSG - Troyes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?

PSG - Troyes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Fransa Ligue 1'de lider PSG, sahasında Troyes'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde yapılan saat değişikliği dikkat çekerken iki ekibin ligdeki konumu ve Paris temsilcisindeki eksikler de gündemde. Peki, PSG-Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 11:37
PSG - Troyes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?

PSG-Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesini sürdüren Paris Saint-Germain, 10. haftada Troyes'i konuk edecek. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından ligdeki liderliğini korumayı hedefliyor. Peki, PSG-Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir, saat değişikliği neden yapıldı? İşte ayrıntılar...

PSG-TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

PSG-Troyes karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.05'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 10. haftasına dahil olan mücadele, Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG-TROYES MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

PSG ile Troyes arasındaki mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 2'nin yer aldığı Digiturk platformundan ve uygun abonelik kapsamında beIN CONNECT üzerinden takip edebilecek.

PSG-TROYES MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

PSG, Fransa Ligue 1'de geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Paris temsilcisi, bu süreçte 21 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Troyes ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 8 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.

Luis Enrique'nin öğrencileri, son lig karşılaşmasında Le Havre'ı deplasmanda 5-1 mağlup etti. Troyes ise Toulouse ile golsüz berabere kaldıktan sonra Le Mans'ı 2-0 yenerek son iki lig maçında 4 puan elde etti.

PSG'DE SAKAT VE EKSİK FUTBOLCULAR KİMLER?

Paris Saint-Germain'in yayımladığı sağlık raporuna göre Maghnes Akliouche, Villarreal karşılaşmasında yaşadığı baldır problemi nedeniyle tedavi görüyor. Marquinhos, Nuno Mendes ve Ousmane Dembélé bireysel antrenmanlara dönerken Khvicha Kvaratskhelia'nın tedavi süreci devam ediyor.

Fransa Ligue 1'in maç öncesi bilgilendirmesinde bu beş oyuncuyla birlikte Achraf Hakimi de PSG'nin eksikleri arasında gösterildi.

PSG-TROYES MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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