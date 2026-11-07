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Anasayfa Galatasaray Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! 'Galatasaray'da 10 numara...'

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

Rus gazeteci Ilya Egorov, Galatasaray'ın gündemindeki genç yıldız Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Egorov, yetenekli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde 10 numaralı formayı giyip giymeyeceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:48
Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede yıldızlaşan Aleksey Batrakov hakkında Rus gazeteci Ilya Egorov, Milliyet'in sorularını yanıtladı.

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Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

Lokomotiv Moskova döneminden itibaren futbolcuyu yakından takip eden Sport haber sitesinden Egorov, "Batrakov'un Galatasaray'daki hızlı yükselişi beni şaşırtmadı. Yeteneğini biliyordum, Avrupa seviyesinde büyük bir yetenek. Üst düzey bir oyuncu olabileceğini gösteriyor" dedi.

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"GALATASARAY'DAKİ BAŞARISI ANLAMLI"

Egorov şunları söyledi: "Batrakov, Rusya'daki genç oyunculara futbol kariyerlerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği konusunda doğru yolu gösteriyor."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Batrakov'un Galatasaray'daki başarısı anlamlı. Rusya'daki futbolseverler, kulüplerimizin Avrupa kupalarına bir an önce geri dönmesini hayal ediyor."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Şu an için Batrakov gibi Rus oyuncuların, Rus takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalardaki başarılarını izlemek çok güzel."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

Aleksey Batrakov'un rakamlarını yavaş yavaş yukarı çektiğini belirten Ilya Egorov "İlk sezonu için en az 10 gol ve 5 asistle 15 gole direkt katkı eşiği, Batrakov açısından iyi bir istatistik olur."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Bu sadece bir başlangıç olacak ve sonrasında daha da iyi olabilecektir" diye konuştu.

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"TAKIMDA LİDERLİKLE 10 NUMARAYI HAK EDER"

Galatasaray'da 83 numarayı giyen Batrakov'un, gelecekte olası bir forma numarası değişikliğini de yorumlayan Rus gazeteci şunları söyledi:

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymesi harika olur."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Bu ilerde, belki gelecek sezon olabilecek bir şey."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Önce tam anlamıyla takımda bir lider olsun ve uzun vadede önemini kanıtlasın, o zaman 10 numarayı hak etmiş olur."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ da harika."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"OSIMHEN'Lİ GOL SEVİNÇLERİ HARİKA"

Ilya Egorov, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki maçlarının ve kendisiyle ilgili gelişmelerin Rusya'daki tüm yayın organlarında haber olduğunu aktardı. Egorov "Batrakov'un sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Türkiye Süper Ligi'nde gol atması da bizi çok mutlu ediyor."

Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."

"Victor Osimhen'in, attığı gollerden sonra Batrakov'u tebrik etmesi, onunla birlikte gol sevinci yaşaması harika görüntüler" dedi.

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