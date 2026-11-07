Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da 10 numara..."
Rus gazeteci Ilya Egorov, Galatasaray'ın gündemindeki genç yıldız Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Egorov, yetenekli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde 10 numaralı formayı giyip giymeyeceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:48
"GALATASARAY'DAKİ BAŞARISI ANLAMLI"
"Batrakov'un Galatasaray'daki başarısı anlamlı. Rusya'daki futbolseverler, kulüplerimizin Avrupa kupalarına bir an önce geri dönmesini hayal ediyor."
"Şu an için Batrakov gibi Rus oyuncuların, Rus takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalardaki başarılarını izlemek çok güzel."
Aleksey Batrakov'un rakamlarını yavaş yavaş yukarı çektiğini belirten Ilya Egorov "İlk sezonu için en az 10 gol ve 5 asistle 15 gole direkt katkı eşiği, Batrakov açısından iyi bir istatistik olur."
"Bu sadece bir başlangıç olacak ve sonrasında daha da iyi olabilecektir" diye konuştu.
"TAKIMDA LİDERLİKLE 10 NUMARAYI HAK EDER"
Galatasaray'da 83 numarayı giyen Batrakov'un, gelecekte olası bir forma numarası değişikliğini de yorumlayan Rus gazeteci şunları söyledi:
"Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymesi harika olur."
"Bu ilerde, belki gelecek sezon olabilecek bir şey."
"Önce tam anlamıyla takımda bir lider olsun ve uzun vadede önemini kanıtlasın, o zaman 10 numarayı hak etmiş olur."
"Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ da harika."
"OSIMHEN'Lİ GOL SEVİNÇLERİ HARİKA"
Ilya Egorov, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki maçlarının ve kendisiyle ilgili gelişmelerin Rusya'daki tüm yayın organlarında haber olduğunu aktardı. Egorov "Batrakov'un sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Türkiye Süper Ligi'nde gol atması da bizi çok mutlu ediyor."
"Victor Osimhen'in, attığı gollerden sonra Batrakov'u tebrik etmesi, onunla birlikte gol sevinci yaşaması harika görüntüler" dedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.