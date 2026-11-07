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Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal-Hull City maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Hull City maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal ile Hull City, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Londra'da karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını ilgilendiren mücadele öncesinde maçın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden izlenebileceği merak konusu. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:10
Arsenal-Hull City maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı Arsenal-Hull City karşılaşmasıyla devam ediyor. Liverpool deplasmanında aldığı galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Arsenal, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor. Hull City ise Londra deplasmanında güçlü rakibine karşı puan arayacak. Peki, Arsenal-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

ARSENAL-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Arsenal-Hull City karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak mücadeleye, Londra'da bulunan Emirates Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ARSENAL-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Arsenal ile Hull City arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL LIVERPOOL GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de son karşılaşmasında Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Londra ekibi, bu galibiyetle ligdeki liderliğini sürdürürken Hull City karşısında da kazanarak üç puanlık avantajını korumayı amaçlıyor.

HULL CITY'NİN SON HAFTALARDAKİ PERFORMANSI

Hull City, Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip karşısında geriden gelerek 2-1 öne geçen Hull, üstünlüğünü koruyamayınca mücadeleden bir puanla ayrıldı.

Turuncu-siyahlılar, bir önceki hafta ise Brentford ile 1-1 berabere kalmıştı. Son yedi lig maçında galibiyet elde edemeyen Hull City, Arsenal deplasmanında bu seriyi sona erdirmek istiyor.

Karşılaşmada hakem Farai Hallam görev yapacak. Adrian Holmes ve Simon Long yardımcı hakem olarak sahada yer alırken VAR görevini Michael Oliver üstlenecek. Hakem atamaları Premier Lig'in 10. hafta programında duyuruldu.

ARSENAL-HULL CITY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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