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Galatasaray-Amedspor maçının VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR'ı açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:18
Galatasaray-Amedspor maçının VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR'ı Fabio Melo oldu. AVAR'da ise Kerem Ersoy yer alacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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