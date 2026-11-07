FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!
Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Brezilya'da katıldığı programda Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 11:09
"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YAŞAMAK ÇOK FARKLI"
Ezeli rakipler arasındaki rekabete değinen Fred, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihsel önemine vurgu yaptı.
Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi." ifadelerini kullandı.
Son oynanan derbiyi evinden takip ettiğini belirten Fred, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları da izlediğini söyledi.
"KAVGANIN EN İYİ ANLARINI İZLEDİM"
Derbi sonrasında yaşanan gerginlik ve kavga hakkında da konuşan Fred, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen oynanan derbiyi evimden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."
FENERBAHÇE'DE 129 MAÇA ÇIKTI
Fred, 2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla üç sezon geçiren Brezilyalı orta saha, tüm kulvarlarda çıktığı 129 karşılaşmada 12 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir rol üstlenen 33 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2026'da sarı-lacivertli ekipten ayrılarak altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
Brezilya temsilcisiyle 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayan Fred, kariyerini ülkesinde sürdürüyor.
Fenerbahçe öncesinde Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını da giyen deneyimli futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.
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