Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, ülkesinde katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, RomarioTV yayınında kendisine yöneltilen "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna Galatasaray yanıtını verdi.