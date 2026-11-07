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Anasayfa Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Brezilya'da katıldığı programda Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 11:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, ülkesinde katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Brezilyalı futbolcu, RomarioTV yayınında kendisine yöneltilen "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna Galatasaray yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe formasıyla birçok önemli derbide görev alan deneyimli orta saha, Galatasaray ile oynanan karşılaşmaların kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YAŞAMAK ÇOK FARKLI"

Ezeli rakipler arasındaki rekabete değinen Fred, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihsel önemine vurgu yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Son oynanan derbiyi evinden takip ettiğini belirten Fred, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları da izlediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

"KAVGANIN EN İYİ ANLARINI İZLEDİM"

Derbi sonrasında yaşanan gerginlik ve kavga hakkında da konuşan Fred, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

"Geçen oynanan derbiyi evimden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

FENERBAHÇE'DE 129 MAÇA ÇIKTI

Fred, 2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla üç sezon geçiren Brezilyalı orta saha, tüm kulvarlarda çıktığı 129 karşılaşmada 12 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir rol üstlenen 33 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2026'da sarı-lacivertli ekipten ayrılarak altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Brezilya temsilcisiyle 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayan Fred, kariyerini ülkesinde sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den flaş Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe öncesinde Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını da giyen deneyimli futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.

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