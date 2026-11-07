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Anasayfa Voleybol Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş Beşiktaş BOA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş Beşiktaş BOA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA derbiye çıkıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşması öncesinde maçın saati, yayın kanalı ve takımların son durumu merak ediliyor. Peki, derbi nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 13:10
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş Beşiktaş BOA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA kozlarını paylaşacak. Sezona beş galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, namağlup serisini sürdürmeyi hedeflerken siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi mücadelesi, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA arasındaki derbi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi HT Spor'un televizyon yayını ve resmî canlı yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87 ve Kablo TV 227. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşmanın yayın bilgisi hem Türkiye Basketbol Federasyonu'nun haftalık maç programında hem de Galatasaray'ın resmî duyurusunda doğrulandı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG NAMAĞLUP SERİSİNİ KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2026-2027 sezonunda oynadığı ilk beş lig maçını kazanarak derbiye kayıpsız geliyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla maç öncesinde ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş BOA ise beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Dokuz puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın namağlup serisine son vermeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ BOA DERBİ ÖNCESİNDE FORMDA

Beşiktaş BOA, ligdeki son karşılaşmasında OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarısını 39-33 önde tamamladığı mücadelede özellikle ikinci devredeki oyunuyla farkı açmayı başardı.

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