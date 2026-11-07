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Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? La Liga maç bilgileri

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla'da karşı karşıya geliyor. Konuk ekip galibiyet serisini sürdürmek isterken ev sahibi takım taraftarı önünde çıkış arıyor. Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 11:46
Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? La Liga maç bilgileri

Valencia-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı Valencia - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Mestalla deplasmanına çıkarken Javier Aguirre'nin çalıştırdığı Valencia kötü gidişata son vermek istiyor. Arda Güler'in de kadroda yer aldığı mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Valencia - Real Madrid karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak mücadeleye Valencia'nın sahası Mestalla Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Valencia - Real Madrid maçı, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport'un resmî yayın akışına göre La Liga'nın 12. hafta mücadelesi saat 23.00'te futbolseverlerle buluşacak.

VALENCIA'NIN EVİNDE HEDEFİ İLK GALİBİYET

Valencia, Real Madrid karşılaşmasına 11 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada giriyor. Javier Aguirre'nin öğrencileri ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken henüz Mestalla'da galibiyet yaşayamadı.

Ev sahibi ekip, son lig maçında Elche deplasmanında kazanarak moral buldu. Valencia, Real Madrid karşısında taraftarı önündeki ilk lig galibiyetine ulaşmayı ve alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER KADRODA MI?

Real Madrid'in Valencia maçı için açıkladığı 23 kişilik kadroda Arda Güler de bulunuyor. İspanyol ekibinin resmî açıklamasına göre milli futbolcuyla birlikte Aurélien Tchouaméni de kadroya geri döndü.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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