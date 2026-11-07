Eyüpspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle son sıraya gerileyen İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Kocaelispor ise deplasmanda kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Moldovan, Anıl, El Yamiq, Jules, Ahmet, Massanga, Sabiri, Andre, Boutobba, Pintor, Abdullahi.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Dijksteel, Rivas, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Baku, Aye.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Kocaelispor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapıyor. Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çalıyor.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Ev sahibi Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 1 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Yalnızca 3 gol atabilen İstanbul ekibi, kalesinde gördüğü 28 golün ardından 3 puanla 18. sırada bulunuyor.

Kocaelispor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlılar, 16 puanla 8. sırada yer alırken 11 gol atıp 9 gol yedi.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano ile Taşkın İlter'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Kocaelispor cephesinde de Bruno Petkovic, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer almaları beklenmiyor.