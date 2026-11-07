Mainz-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı Mainz-Bayern Münih karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde liderliğini sürdüren Bayern Münih, Borussia Dortmund beraberliğinin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Mainz ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç almak istiyor. Peki, Mainz-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

MAINZ-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Bundesliga'nın 9. haftasında oynanacak Mainz-Bayern Münih maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleye Almanya'nın Mainz kentinde bulunan MEWA Arena ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Mainz, kendi sahasındaki olumsuz sonuçlara son vermeye çalışacak. Bayern Münih ise milli maç arasına lider girme hedefiyle deplasmanda üç puan arayacak.

MAINZ-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Mainz-Bayern Münih karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın internet sitesi ve uygulaması aracılığıyla uygun abonelikle izleyebilecek.

MAINZ VE BAYERN MUNIH'İN BUNDESLIGA'DAKİ SON DURUMU

Bayern Münih, Bundesliga'da geride kalan 8 haftada topladığı 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bavyera ekibi, son lig maçında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Puan eşitliği bulunan iki takım arasındaki sıralamayı averaj belirliyor.

Mainz ise 8 karşılaşmada elde ettiği 10 puanla 9. sırada yer alıyor. Urs Fischer yönetimindeki ekip, son iki lig maçından mağlubiyetle ayrılırken Bayern Münih karşısında yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

BAYERN MUNIH'TE MAINZ MAÇI ÖNCESİ KİMLER EKSİK?

Bayern Münih'te Jamal Musiala, takımla çalışmalara başlamasına rağmen Mainz karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kulübün maç öncesi açıklamasına göre Serge Gnabry, Luis Díaz, Ismael Saibari ve Bara Ndiaye de kadroda yer alamayacak.

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