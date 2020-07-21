Son dakika... Fenerbahçe'nin Almanya ekiplerinden Wolfsburg II'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç yıldız Murat Sağlam için flaş bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar...
Trt spor'un haberine göre; Fenerbahçeli Murat Sağlam'a TFF 1'inci Lig'den talip çıktı. Menemenspor, genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi. Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.
Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.
21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istemişti.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 14:11
- Trabzonspor'da Alexander Sörloth adım adım gol krallığına!
- Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
- Son dakika: Fenerbahçeli isme resmi transfer teklifi yapıldı! Takas...
- Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
- Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler...
- Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...
- Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası
- Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
- Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi
- Vedat Muriqi'ye ne oldu? O istatistik...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçeli isme resmi transfer teklifi yapıldı! Takas... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.