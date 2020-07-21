Son dakika: Fenerbahçeli isme resmi transfer teklifi yapıldı! Takas... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli isme resmi teklif yapıldı! Takas...

dakika: Fenerbahçeli isme resmi teklifi yapıldı! Takas...

Son dakika: Fenerbahçeli isme resmi transfer teklifi yapıldı! Takas...

dakika... 'nin ekiplerinden II'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç yıldız için flaş bir teklifi geldi. İşte detaylar...

Trt spor'un haberine göre; Fenerbahçeli 'a 1'inci 'den talip çıktı. , genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi. ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında 'dan, Fenerbahçe'ye olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istemişti.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 14:11
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