Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bomba bir iddia geldi. Ada basınında gündeme getirilen haberde, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı iddia edildi.

KARTAL DA TALİP

Ana gündem maddesinin Cenk Tosun olduğu görüşmede, stoper Yerry Mina ve sol açık Bernard isimlerinin de tartışıldığı yazıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki Cenk'i geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği okuyuculara aktarıldı. Tosun'un Everton'ın menajeri Carlo Ancelotti'nin gelecek planları arasında olmadığına dikkat çekilen haberde, oyuncunun takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal dahilinde olduğu da yazıldı.



Ocak ayında Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta 2 gol atarken, EFL Cup'ta ise 3 asist gerçekleştirdi.