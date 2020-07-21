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21 Temmuz 2020, Salı
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'den bombası!

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

İngiliz basını, 'nin Everton’dan ’u istediğini yazdı. Ancelotti’nin kadroda düşünmediği yıldızın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren için 'den bomba bir iddia geldi. Ada basınında gündeme getirilen haberde, sarı-lacivertlilerin 'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile ekiplerinden Everton'a transfer olan 'u istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü 'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı iddia edildi.

KARTAL DA TALİP
Ana gündem maddesinin Cenk Tosun olduğu görüşmede, stoper Yerry Mina ve sol açık isimlerinin de tartışıldığı yazıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki Cenk'i geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği okuyuculara aktarıldı. Tosun'un Everton'ın menajeri 'nin gelecek planları arasında olmadığına dikkat çekilen haberde, oyuncunun takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal dahilinde olduğu da yazıldı.

Ocak ayında 'a kiralanan Cenk Tosun, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta 2 gol atarken, EFL Cup'ta ise 3 asist gerçekleştirdi.

  1. 21.7.2020
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