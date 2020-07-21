Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız golcü için devrede

Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'ya büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için Aston Villa yönetimiyle temasa geçti. Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor. Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki Mbwana Samatta, oldukça güçlü bir fiziğe sahip.



SAMATTA'NIN YILDIZI GENK'TE PARLAMIŞTI!

Genk takımında Belçika Ligi'inin en önemli golcülerinden biri olan Samatta, daha önce de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Şimdi ise Fenerbahçe Tanzanyalı golcüyü getirmek istiyor.