Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız golcü için devrede
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe, santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa’nın kapısını çaldı. Tanzanyalı golcü 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.
Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'ya büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için Aston Villa yönetimiyle temasa geçti. Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor. Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki Mbwana Samatta, oldukça güçlü bir fiziğe sahip.
SAMATTA'NIN YILDIZI GENK'TE PARLAMIŞTI!
Genk takımında Belçika Ligi'inin en önemli golcülerinden biri olan Samatta, daha önce de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Şimdi ise Fenerbahçe Tanzanyalı golcüyü getirmek istiyor.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 02:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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