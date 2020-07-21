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21 Temmuz 2020, Salı
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'den flaş hamle! Yıldız golcü için devrede

Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız golcü için devrede

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe, santrfor için ’nın kapısını çaldı. Tanzanyalı golcü 1 yıllığına kiralanmak isteniyor.

Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen , 'ya büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için Aston Villa yönetimiyle temasa geçti. Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor. Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki Mbwana Samatta, oldukça güçlü bir fiziğe sahip.

SAMATTA'NIN YILDIZI GENK'TE PARLAMIŞTI!
Genk takımında Ligi'inin en önemli golcülerinden biri olan Samatta, daha önce de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Şimdi ise Fenerbahçe Tanzanyalı golcüyü getirmek istiyor.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 02:41
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