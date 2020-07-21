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21 Temmuz 2020, Salı
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'nın yerine o geliyor! Görüşmeler başladı

Belhanda'nın yerine o geliyor! Görüşmeler başladı

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... ’yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, yerini Yunan futbolcu ile dolduracak. İkinci başkan Albayrak’ın görüşmelere başladığı belirtiliyor. İşte detaylar...

'da harekatı tüm hızı ile devam ediyor. 'dan Emre Kılıç ve 'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde var. Teknik direktör 'in isteği üzerine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi. forması ile başarılı bir dönem geçiren Yunan futbolcunun, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim tarafından tercih edildiği ifade edildi.

BELHANDA'NIN YERİNE
Bakasetas, Galatasaray'da 'nın yerine düşünülüyor. Yüklü maaşı ve düşen performansımdan dolayı Faslı futbolcudan kurtulmak isteyen yönetim, Arap takımlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Ancak Belhanda takımda kalsa bile Bakasetas'ın alınması planlanıyor. Alanya, bu sezon 41 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yapan futbolcuyu, AEK'dan 700 bin Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU



KİMDİR?
* 28 Haziran 1993 doğumlu olan Anastasios Bakasetas, milli takım formasını bugüne kadar 25 kez terletti.
* Forvet arkasında görev yapan ve aynı zamanda her iki kanatta da oynayabilen Bakasetas, futbol eğitimini kulübünden aldı.
* Geçmiş dönemlerde Thrasyvoulos, Aris Selanik, Asteras Tripoli, Panionios ve AEK formaları giydi.
* Alanya'ya giderek Yunanistan dışına ilk kez çıktı.

PERFORMANS
MAÇ: 275
GOL: 55
ASiST: 35

  1. 21.7.2020
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