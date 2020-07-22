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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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’de gibisi yok!

Türkiye’de Emre Kılınç gibisi yok!

, sözleşmesi biten ve 'a olan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

, sözleşmesi biten ve 'a olan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Özgür Sancar'a konuşan Çalımbay, "Şu anda 3 büyüklere 3 tane oyuncu gönderiyoruz. Sivasspor olarak başarılı bir sezon geçirdik" derken başarılı futbolcuyla ilgili ise "'de Emre Kılınç gibi bir oyuncu yok. Ben bunu Emre'ye de söylüyorum. Emre çok teknik ve hızlı bir oyuncu" dedi.

Sezonun tamamlanması ile birlikte Emre Kılınç'ın G.Saray'a transferi açıklanacak.
  1. 22.7.2020
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