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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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G.Saray ve F.Bahçe'nin ortak kaderi

G.Saray ve F.Bahçe'nin ortak kaderi

Türkıye'nın asırlık çınarlarından ve , tarihlerinde bir ilki yaşadı.

Türkiye'nın asırlık çınarlarından ve , tarihlerinde bir ilki yaşadı. 21 Şubat 1959'da resmiyete geçen 'in iki büyük devi ilk kez birlikte ilk 4 sıranın dışında yer aldı. Fenerbahçe sezonu 7. sırada tamamlarken, Galatasaray'ın 5. ya da 6. sırada bitireceği kesinleşti.
  1. 22.7.2020
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