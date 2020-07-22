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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bekle bizi Mandzukic

Bekle bizi Mandzukic

'nun durumunun belirsizliğe girmesinin ardından 'ın 'e mesaj gönderdiği, Ağustos'un 15'ine kadar süre istendiği bildirildi.

'nun durumunun belirsizliğe girmesinin ardından 'ın 'e mesaj gönderdiği, Ağustos'un 15'ine kadar süre istendiği bildirildi. Hırvat oyuncunun, 'dan bazı takımlarla görüştüğü ancak Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan ciddi bir taraftar kitlesi olan takımlar olmadığı için sarı-kırmızılı takımı beklediği ifade edildi. Maliyetinin, Falcao'dan düşük olması 34 yaşındaki Mandzukic'i öne çıkartıyor.
  1. 22.7.2020
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