Bir kayıp sezon daha! Fenerbahçe tarihi tersten yazmaya devam ediyor
Fenerbahçe; 1959’dan bu yana ilk defa 2 sezon üst üste ligde ilk 5’e giremedi. 30 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidemedi. Taraftarlar gülmeyi unuttu.
Süper Lig'in son derbisinde deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, tarihi bir başarısızlığa imza attı. Ali Koç'un başkanlığının ilk yılında sezonun ilk yarısını 17'nci sırada düşme hattında tamamlayan sarı-lacivertliler, son bölümdeki atağıyla ligi 6'ncı sırada noktalamıştı.
AVRUPA HEYECANI YİNE YOK
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan takım yine taraftarını üzdü. İkinci yarıdaki üst üste kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı. UEFA Avrupa Ligi şansını da yitiren takım 30 yıl sonra üst üste iki sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek.
SAVUNMA DELİK DEŞİK!
Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada da kalesini gole kapatamayan ve kendi rekorunu kıran Kanarya bu periyotta kalesinde 24 gol görerek maç başına 1.71 gol yeme oranı yakaladı.
2 YILDA 20 KIRMIZI KART
Geçen sezon gördüğü 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atan Fenerbahçe, bu sezon da son maçlar öncesi 11 kırmızı kartla ligde en kötü istatistiğe sahip.
EN KÖTÜSÜ 85-88 ARASI
Kanarya, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı. İki defa 5'inci, 1 kere de 8. olarak sezonu tamamlayan takım, 3 yıl üst üste Avrupa kupalarında mücadele edemedi.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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