Bir kayıp sezon daha! Fenerbahçe tarihi tersten yazmaya devam ediyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bir kayıp sezon daha! F.Bahçe tarihi tersten yazmaya devam ediyor

Bir kayıp sezon daha! tarihi tersten yazmaya devam ediyor

Bir kayıp sezon daha! Fenerbahçe tarihi tersten yazmaya devam ediyor

; 1959’dan bu yana ilk defa 2 sezon üst üste ligde ilk 5’e giremedi. üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidemedi. Taraftarlar gülmeyi unuttu.

Süper Lig'in son derbisinde deplasmanda 'a 2-0 mağlup olan ve ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen , tarihi bir başarısızlığa imza attı. 'un başkanlığının ilk yılında sezonun ilk yarısını 17'nci sırada düşme hattında tamamlayan sarı-lacivertliler, son bölümdeki atağıyla ligi 6'ncı sırada noktalamıştı.

AVRUPA HEYECANI YİNE YOK
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan takım yine taraftarını üzdü. İkinci yarıdaki üst üste kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, 'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı. Avrupa Ligi şansını da yitiren takım üst üste iki sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek.

SAVUNMA DELİK DEŞİK!
Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada da kalesini gole kapatamayan ve kendi rekorunu kıran Kanarya bu periyotta kalesinde 24 gol görerek maç başına 1.71 gol yeme oranı yakaladı.

2 YILDA 20 KIRMIZI KART
Geçen sezon gördüğü 9 Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atan Fenerbahçe, bu sezon da son maçlar öncesi 11 kırmızı kartla ligde en kötü istatistiğe sahip.

EN KÖTÜSÜ 85-88 ARASI
Kanarya, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı. İki defa 5'inci, 1 kere de 8. olarak sezonu tamamlayan takım, 3 yıl üst üste Avrupa kupalarında mücadele edemedi.

  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir kayıp sezon daha! Fenerbahçe tarihi tersten yazmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA