Fenerbahçe gülmeyi unuttu... 1.5 milyarlık büyük fiyasko!
Fenerbahçe'de 2 yıllık Ali Koç döneminde futbolcu transferlerine yaklaşık 800 milyon TL harcandı. Ancak sahada bir karşılığı olmadı. Sahada başarı gelmeyince 2. yıl da 700 milyon TL gelir kaybı yaşandı. Toplam zarar 1.5 milyara ulaştı.
Pazar gecesi Beşiktaş'a 2-0 yenilerek ligi 7. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarından mahrum kalacak. Son iki sezonda ligde sırasıyla 6. ve 7. sıraları alan Fenerbahçe, harcanan paraların karşılığı gelmediği gibi çok ciddi miktarda gelir kaybına da imza attı.
HARCANAN PARA 800 MİLYON TL
Takvimde yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla başkan olan Ali Koç, 2 yılda futbol takımına yaklaşık 800 milyon TL tutarında transfer harcaması yaptı. Fakat sahada bir başarı gelmedi.
ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ GELMEDİ
Sahada başarı gelmeyince kasaya gelir olarak para girmedi. 2 yılda şampilon olunamadğı için toplam 69 milyon TL'den olunurken performans primlerinden de 77 milyon TL zarar edildi
DEVLER LİGİ KAYBI 450 MİLYON TL
Devler Ligi de olmayınca 2 yıllık tahmini gelir kaybı 450 milyon TL oldu. Yayıncı kuruluştan da 100 milyon TL'lik gelir kaybı var. Toplam kayıp ise 1.5 milyar TL.
İŞTE 2 SEZONLUK BİLANÇO
2018-2019
COCU: 3.9 milyon Euro. PSV'ye tazminat: 2 milyon Euro. Maaş: 1.9 milyon Euro.
ERSUN YANAL: 3 milyon Euro (1.5 sezonluk maaş).
SLIMANI: 6 milyon Euro. Kiralama bedeli: 1.5 milyon Euro. Maaş: 4.5 milyon Euro.
A.AYEW: 3.5 milyon Euro.
JAILSON: 5.5 milyon Euro. Bonservis: 4 milyon Euro. Maaş: 1.5 milyon Euro.
BENZIA: 2 milyon Euro.
D.REYES: 1.5 milyon Euro.
HARUN TEKİN: 4 milyon Euro.
HARUN TEKİN: 4 milyon Euro. Bonservis: 2.5 milyon Euro. Maaş: 1.5 milyon Euro.
M.FREY: 3.2 milyon Euro
BARIŞ-FERDİ-BERKE: 7.2 milyon Euro.
MOSES: 3.5 milyon Euro. Kiralama bedeli: 1.5 milyon Euro. Maaş: 2 milyon Euro.
SERDAR AZİZ: Maaş: 1 milyon Euro.
ZAJC: 5.1 milyon Euro. Bonservis: 4.5 milyon Euro. Maaş: 600 bin Euro.
TOLGAY: 4.1 milyon Euro. Bonservis: 3.2 milyon Euro. Maaş: 900 bin Euro.
SADIK: 1 milyon 250 bin Euro. Bonservis: 750 bin Euro. Maaş: 500 bin Euro.
TOLGA: 3 milyon lira. Bonservis: Yok. Maaş: 3 milyon lira.
2019-2020
GUSTAVO: 9.5 milyon Euro. Bonservis: 6 milyon Euro. Maaş: 3.5 milyon Euro.
VEDAT MURİÇ: 5 milyon Euro. Bonservis: 3.5 milyon Euro. Maaş: 1.5 milyon Euro.
DENİZ TÜRÜÇ: 4.1 milyon Euro. Bonservis: 2.5 milyon Euro. Maaş: 1.6 milyon Euro.
ZANKA: 3.7 milyon Euro. Bonservis: 2 milyon Euro. Maaş: 1.7 milyon Euro.
ALTAY: 2 milyon Euro. Bonservis: 1.5 milyon Euro. Maaş: 0.5 milyon Euro.
EMRE: Bedelsiz. Maaş: 1.5 milyon Euro.
MEVLÜT: Bedelsiz. Maaş: 1.1 milyon Euro.
KRUSE: Bedelsiz. Maaş: 4 milyon Euro.
RAMI: Bedelsiz. Maaş: 2 milyon Euro.
MURAT: Bedelsiz. Maaş: 500 bin lira.
YASİR SUBAŞI: 157 bin Euro.
ALLAHYAR: 1.3 milyon Euro. Bonservis: 850 bin Euro. Maaş: 300 bin Euro.
SIMON ALETTE: Bedelsiz. Maaş: 600 bin Euro (6 Aylık).
- 21.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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